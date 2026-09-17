Полянский: спецслужбы НАТО сомневались в причастности РФ к инциденту в Лейпциге

Спецслужбы стран НАТО сомневались в причастности РФ к инциденту в Лейпциге Полянский: спецслужбы НАТО сомневались в причастности РФ к инциденту в Лейпциге

Москва17 сен Вести.Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что спецслужбы стран НАТО выражали сомнения в причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

Даже спецслужбы натовских государств выражали сомнения в причастности России к лейпцигскому инциденту и призывали Берлин не торопиться с выводами, однако власти ФРГ решили пойти на эскалацию сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ

Полиция Лейпцига 5 августа сообщила об обнаружении сотрудником аэропорта беспилотника со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Впоследствии власти Германии возложили ответственность за инцидент на Россию. Москва отвергла обвинения и назвала произошедшее провокацией.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что спецслужбы государств НАТО не обнаружили доказательств причастности Москвы.

Президент России Владимир Путин ранее также заявил, что Германия не представила доказательств причастности Москвы к инциденту.