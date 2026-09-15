Разведка РФ: Берлин огульно обвинил Москву вопреки оценкам коллег из НАТО СВР: разведка стран НАТО советовала не обвинять РФ в инциденте в Лейпциге

Москва15 сен Вести.Спецслужбы стран Североатлантического альянса рекомендовали своим государственным структурам воздержаться от поспешных и публичных обвинений в адрес Москвы в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве подчеркнули, что официальный Берлин пренебрег этими предостережениями и огульно возложил вину на Россию. По информации СВР, разведсообщества государств НАТО в закрытых докладах указывают руководству на многочисленные признаки причастности Киева к произошедшему в немецкой авиагавани.