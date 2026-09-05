Дагделен: ФРГ не представила доказательств причастности России к ЧП с дроном

Немецкий политик не нашла доказательств причастности РФ к инциденту с БПЛА в ФРГ Дагделен: ФРГ не представила доказательств причастности России к ЧП с дроном

Москва5 сен Вести.Правительство ФРГ не представило подтверждений предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом заявила эксперт по внешней политике партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.

Политик отметила в беседе с РИА Новости, что столь серьезные обвинения должны сопровождаться аргументами и доступными общественности доказательствами, особенно если речь идет о вопросах войны и мира.

Правительство Германии не представило ни обоснований, ни доказательств в подтверждение столь серьезных обвинений обратила внимание Дагделен

Ранее полиция Лейпцига сообщила, что в начале августа сотрудник аэропорта обнаружил в защищенной зоне грузовых перевозок БПЛА со взрывчаткой.

Берлин возложил ответственность за произошедшее на Москву, а российская сторона отвергла обвинения, назвав инцидент провокацией.