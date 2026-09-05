Москва5 сенВести.Правительство ФРГ не представило подтверждений предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом заявила эксперт по внешней политике партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.
Политик отметила в беседе с РИА Новости, что столь серьезные обвинения должны сопровождаться аргументами и доступными общественности доказательствами, особенно если речь идет о вопросах войны и мира.
Правительство Германии не представило ни обоснований, ни доказательств в подтверждение столь серьезных обвиненийобратила внимание Дагделен
Ранее полиция Лейпцига сообщила, что в начале августа сотрудник аэропорта обнаружил в защищенной зоне грузовых перевозок БПЛА со взрывчаткой.
Берлин возложил ответственность за произошедшее на Москву, а российская сторона отвергла обвинения, назвав инцидент провокацией.