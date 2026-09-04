Песков: заявления о причастности РФ к инциденту с дроном в ФРГ безосновательны

В Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к инциденту с дроном в Лейпциге Песков: заявления о причастности РФ к инциденту с дроном в ФРГ безосновательны

Москва4 сен Вести.Заявления главы МВД Германии Александра Добриндта о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига являются неубедительными. Москва отвергает эти обвинения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет об инциденте, который произошел в начале августа. Работник аэропорта Лейпцига/Галле нашел начиненный взрывчаткой БПЛА неподалеку от украинского самолета Ан-24, который перевозил военный груз. Дрон повредил крыло воздушного судна, но взрывное устройство не сработало. В случившемся власти ФРГ безосновательно обвинили Россию.

То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации сказал он

Песков также обратил внимание на то, что после выявления исполнителей теракта на "Северных потоках" ФРГ не предъявляла Киеву никаких претензий. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что после выяснения личностей исполнителей этого теракта Москва не услышала от Добриндта ни одного слова в адрес Украины.