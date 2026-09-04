Москва4 сен Вести.Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал провокацией действия немецких властей в отношении Москвы после обнаружения беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа.

Иначе как провокацией назвать всю эту историю довольно сложно сказал дипломат российским журналистам

По словам Нечаева, версия о причастности России к инциденту выглядит несостоятельной. "У меня не вызывает сомнений то, что серьезные специальные структуры, тем более Россия, к этому делу не имеют отношения", - подчеркнул посол.

Он предположил, что организаторы произошедшего могли рассчитывать на усиление антироссийских настроений в Германии и принятие новых ограничительных мер против Москвы.

Дополнительный взрыв негодования в Германии, соответствующие санкционные меры беспрецедентного характера в отношении России, дальнейшее втягивание Германии в конфликт и дальнейшее вооружение Украины перечислил Нечаев возможные цели провокации

Беспилотник был обнаружен в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, после чего вызвали российского посла в МИД Германии. Москва отвергла обвинения и назвала инцидент провокацией.