СВР: ФРГ обвинила РФ в инциденте в Лейпциге для обоснования военных затрат

СВР назвала причину обвинений ФРГ в адрес России СВР: ФРГ обвинила РФ в инциденте в Лейпциге для обоснования военных затрат

Москва15 сен Вести.Власти Германии, вопреки предупреждениям спецслужб НАТО, предпочли огульно обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Лейпциге, чтобы обосновать военные затраты. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, спецслужбы стран Североатлантического альянса изучили обстоятельства данного инцидента. Они сообщили национальным властям, что доказательства даже малейшей причастности России к нему отсутствуют. Госструктурам рекомендовали воздержаться от однозначных, а тем более публичных заявлений о вине Москвы.

Однако такая осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Немецкие власти, несмотря на предупреждения натовских спецслужб, предпочли выдвинуть огульные обвинения в адрес России. Основная причина – обосновать мегазатраты на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год говорится в заявлении ведомства

Инцидент произошел в аэропорту Лейпцига в начале августа. Сотрудник воздушной гавани обнаружил оснащенный взрывчаткой беспилотник. Власти ФРГ возложили ответственность за случившееся на Россию, но не предоставили доказательств. Также из-за случившегося был закрыт Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.