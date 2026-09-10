Власти ФРГ не предъявили оппозиции доказательства вины РФ в инциденте в Лейпциге

Берлин не предоставил оппозиции доказательства вины РФ в инциденте в Лейпциге Власти ФРГ не предъявили оппозиции доказательства вины РФ в инциденте в Лейпциге

Москва10 сен Вести.Правящая коалиция ФРГ ответила оппозиции отказом на требование предоставить доказательства вины России в инциденте с дроном в Лейпциге, сообщил телеканал Welt.

Предъявить доказательства требовали депутаты от партий BSW, "Альтернатива для Германии", "Левая" и "Зеленые".

В ответ представитель фракции Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Себастьян Фидлер заявил, что дело находится на рассмотрении у немецкой прокуратуры, а потому выполнить это требование невозможно.

Нельзя в промежутке раскрывать общественности какие-то подробные доказательственные материалы – впоследствии они должны оказаться в суде… Если канцлер, если министр внутренних дел выходит к прессе и говорит, что это была Россия и никаких сомнений нет… Значит, это действительно была Россия цитирует Welt Фидлера

Ранее власти Германии бездоказательно возложили на РФ вину за инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, который произошел 5 августа.

ФРГ использовала происшествие как повод для расторжения контракта с Русским домом в Берлине, а также для закрытия генконсульства РФ в Бонне.

В качестве ответной меры Россия отозвала согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, а также объявила о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Посольство России в ФРГ усомнилось в разумности действий Берлина и подчеркнуло, что из-за них сотни тысяч человек, включая граждан Германии, лишились доступа к консульским услугам.