Москва10 сенВести.Правящая коалиция ФРГ ответила оппозиции отказом на требование предоставить доказательства вины России в инциденте с дроном в Лейпциге, сообщил телеканал Welt.
Предъявить доказательства требовали депутаты от партий BSW, "Альтернатива для Германии", "Левая" и "Зеленые".
В ответ представитель фракции Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Себастьян Фидлер заявил, что дело находится на рассмотрении у немецкой прокуратуры, а потому выполнить это требование невозможно.
Нельзя в промежутке раскрывать общественности какие-то подробные доказательственные материалы – впоследствии они должны оказаться в суде… Если канцлер, если министр внутренних дел выходит к прессе и говорит, что это была Россия и никаких сомнений нет… Значит, это действительно была Россияцитирует Welt Фидлера
Ранее власти Германии бездоказательно возложили на РФ вину за инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, который произошел 5 августа.
ФРГ использовала происшествие как повод для расторжения контракта с Русским домом в Берлине, а также для закрытия генконсульства РФ в Бонне.
В качестве ответной меры Россия отозвала согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, а также объявила о закрытии отделений Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Посольство России в ФРГ усомнилось в разумности действий Берлина и подчеркнуло, что из-за них сотни тысяч человек, включая граждан Германии, лишились доступа к консульским услугам.