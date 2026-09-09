Москва9 сенВести.России все еще не предоставили факты и материалы по провокации в аэропорту немецкого города Лейпциг. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что после выдвижения Берлином антироссийских обвинений из-за ситуации в Лейпциге к демаршу Германии присоединились ряд стран Европейского союза и Североатлантического альянса.
Конечно, никакого самостоятельного анализа сделано не было, никаких материалов и фактов предоставлено тоже не былосказала Захарова
Полиция Лейпцига ранее сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Берлин не предоставил доказательств причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.