Захарова: России не предоставили факты и материалы по провокации в Лейпциге

В МИД РФ указали на отсутствие фактов и материалов по провокации в Лейпциге Захарова: России не предоставили факты и материалы по провокации в Лейпциге

Москва9 сен Вести.России все еще не предоставили факты и материалы по провокации в аэропорту немецкого города Лейпциг. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что после выдвижения Берлином антироссийских обвинений из-за ситуации в Лейпциге к демаршу Германии присоединились ряд стран Европейского союза и Североатлантического альянса.

Конечно, никакого самостоятельного анализа сделано не было, никаких материалов и фактов предоставлено тоже не было сказала Захарова

Полиция Лейпцига ранее сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Берлин не предоставил доказательств причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.