Посол РФ в ФРГ: инцидент с БПЛА в Лейпциге – целенаправленная провокация

Российская сторона расценивает инцидент с БПЛА в Лейпциге как провокацию Посол РФ в ФРГ: инцидент с БПЛА в Лейпциге – целенаправленная провокация

Москва5 сен Вести.Российская сторона расценивает инцидент с беспилотником в Лейпциге и реакцию немецкого правительства на него как целенаправленную провокацию. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в подкасте ungeskriptet.

Он подчеркнул, что в связи с инцидентом его вызвали в немецкий МИД.

Мы этого не принимаем. Со своей стороны, мы расцениваем это как целенаправленную провокацию сказал Нечаев

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ не представило подтверждений предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.