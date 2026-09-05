Москва5 сенВести.Российская сторона расценивает инцидент с беспилотником в Лейпциге и реакцию немецкого правительства на него как целенаправленную провокацию. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в подкасте ungeskriptet.
Он подчеркнул, что в связи с инцидентом его вызвали в немецкий МИД.
Мы этого не принимаем. Со своей стороны, мы расцениваем это как целенаправленную провокациюсказал Нечаев
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ не представило подтверждений предполагаемой причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.