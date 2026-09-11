Москва11 сен Вести.У стран Запада не получается ввести монополию и использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в гибридной войне против России.

Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

В то же время он отметил неутешительные итоги работы ОБСЕ до летнего перерыва, поскольку западные страны уже долгое время поскольку организацию уже давно хотят "подмять под себя", пытаясь сделать ее инструментом в противостоянии с РФ.

Мы этому активно противостоим и не даем им монополизировать эту площадку, создававшуюся в совершенно иных целях сказал дипломат

Он также добавил, что для ОБСЕ важнейшим является принцип консенсуса.

Поэтому западникам остается действовать нечистоплотными методами, пытаться навязывать остальным неконсенсусные механизмы и решения, продвигать внебюджетные проекты заявил он

Ранее Полянский сообщил, что хладнокровные убийства мирных российских жителей евроэлиты квалифицируют как "необходимую самооборону" Киева. Европа, по его словам, делает ставку на военный разгром России и исчезновение ее как государства.