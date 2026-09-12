Полянский: Запад не готов к разговору о причинах кризиса безопасности в Европе

Полянский заявил о неготовности Запада обсуждать причины кризиса безопасности Полянский: Запад не готов к разговору о причинах кризиса безопасности в Европе

Москва12 сен Вести.Страны Запада пока не готовы к обсуждению причин кризиса европейской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Так он ответил на вопрос РИА Новости о темах, на которых будет сосредоточено внимание ОБСЕ после летней паузы.

С учетом кардинальных различий во взглядах и оценках стран-участниц ОБСЕ на причины кризиса европейской безопасности и способы его преодоления, думаю, что соответствующего разговора, при всей его востребованности, ждать не приходится. Западники пока к нему не готовы сказал Полянский

Дипломат допустил, что после возобновления заседаний стороны сосредоточатся на практических вопросах, по которым реально достичь согласия.

Ранее он отметил, что у Запада не получается ввести монополию и использовать ОБСЕ в гибридной войне против Москвы.