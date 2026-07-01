Полянский: страны Запада "с удовольствием потрут руки", если Россия покинет ОБСЕ Полянский: выход России из ОБСЕ порадовал бы Запад

Москва1 июл Вести.Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский назвал возможный уход России из организации подарком для Запада.

В беседе с РИА Новости он отметил, что страны Запада "с удовольствием потрут руки" и начнут "обрабатывать" ближайших союзников Москвы, если РФ покинет площадку.

Думаю, что в сегодняшних реалиях ОБСЕ надо воспринимать как отдаленный от основных позиций передовой окоп, в котором надо держать оборону… Наш уход из этого "окопа" сейчас был бы идеальным сценарием для недругов России, поэтому делать этого нельзя сказал Полянский

По его словам, ОБСЕ превратится в антироссийскую структуру, если Москва покинет организацию.

Хотя ее и сейчас пытаются использовать в качестве инструмента гибридной войны НАТО против России, в нарушение всех договоренностей о ее создании, мы, находясь внутри, можем повлиять на какие-то самые вредные процессы или остановить их, что-то им противопоставить добавил постпред

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ превратилась в "полумертвое" объединение, из которого необходимо выходить. При этом, как подчеркнул министр, выходу Москвы из ОБСЕ мешает тот факт, что другие страны не поддержат этого решения.