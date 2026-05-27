Полянский: Россия предупредила ОБСЕ о риске прямого военного конфликта

Москва27 мая Вести.Россия предупредила страны ОБСЕ о том, что Москва и Запад сегодня очень близки к прямой военной конфронтации. Такое заявление сделал постпред при организации Дмитрий Полянский в интервью RT.

Грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи сообщил Полянский

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в мире нарастают риски прямого столкновения между ядерными державами.