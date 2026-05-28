Москва28 маяВести.Вероятность прямого военного конфликта между Москвой и странами Запада в условиях текущей геополитической обстановки достигла критического уровня.
Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странамсказал постпред в интервью телеканалу RT
Полянский добавил, что российская сторона официально проинформировала западных партнеров о своей позиции.
Нам также известно, что некоторые европейские страны предоставляют свое воздушное пространство для пролета (украинских – прим. ред.) БПЛАпроинформировал дипломат
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в мире нарастают риски прямого столкновения между ядерными державами.