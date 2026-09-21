Москва21 сен Вести.НАТО находится в плену иллюзий по вопросу захвата Калининграда. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя учения альянса Strike Warrior, который отрабатывает перехват российских подводных лодок Северного флота и блокировку выходов из Балтики в Атлантику.

Меня заинтересовало сообщение военных, натовских, то, что они проводят учения, особенно вокруг нашего эксклава в Калининградской области c той целью, чтобы как можно больше отвлечь сил от специальной военной операции на Украине, что это не имеет никакого смысла. Поэтому там есть самодостаточная группировка войск, хотя они говорят, что там … нет военной составляющей. Это главная база Балтийского флота. Там есть и сухопутные части, и ракетные, и флот, и морская авиация … Это будет применение оружия особой мощности … Это будет другая война, короткая война, и потом, не так все просто, как они считают, завладеть землями Калининградской области, не так просто все и в Финском заливе. Но накал определенный есть. Я думаю, что они, конечно, находятся в плену своих иллюзий