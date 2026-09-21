Песков заявил, что конфронтационная сущность НАТО не изменилась

Песков назвал НАТО инструментом конфронтации Песков заявил, что конфронтационная сущность НАТО не изменилась

Москва21 сен Вести.НАТО остается инструментом конфронтации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что сущность альянса годами остается неизменной.

Это блок, который был создан в свое время для конфронтации, это и остается инструментом конфронтации сказал он

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал учения НАТО на Балтике, в ходе которых в том числе отрабатывается захват торговых судов.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал европейские страны "жить дружно". В противном случае, отметил он, Россия будет вынуждена ответить.