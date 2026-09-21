Москва21 сенВести.НАТО остается инструментом конфронтации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что сущность альянса годами остается неизменной.
Это блок, который был создан в свое время для конфронтации, это и остается инструментом конфронтациисказал он
Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал учения НАТО на Балтике, в ходе которых в том числе отрабатывается захват торговых судов.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал европейские страны "жить дружно". В противном случае, отметил он, Россия будет вынуждена ответить.