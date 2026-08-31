Москва31 авг Вести.России не стоит строить иллюзий после "дружественных" заявлений из ЕС. Такое мнение высказала журналист ИС "Вести" Анастасия Попова.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце выступил с заявлением, что Россия не собирается атаковать Североатлантический альянс. В аналогичном тоне высказался и президент Финляндии Александр Стубб, назвав бездоказательными утверждения о якобы существующих планах нападения РФ на страны НАТО.

Думаю, не стоит обольщаться и считать это сменой риторики и уж тем более искать конкретную причину. На мой взгляд, дело в том, что эти лидеры, делая такие заявления, готовят себе почву на всякий случай. Все это просто риторика, слова, нужно смотреть на конкретные действия. А именно идет полное переформатирование экономики Европы - переход на военные рельсы, подготовка к военному конфликту отметила Анастасия Попова

В частности, на восточном фланге НАТО продолжается подготовка военных сил.

Все это идет именно против России. Здесь это не скрывают и действуют открыто, готовятся. Называют 2030-й год, когда армия должна быть готова. Так что не стоит строить иллюзий, подготовка продолжается, несмотря на все странные и пространные заявления из Румынии или из Финляндии отметила она

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований рассчитывать на улучшение отношений России и Европы пока нет. Нынешнее поколение европейских политиков настроено конфронтационно.

По его словам, страны Европы мобилизуют свои военные потенциалы и направляют их против России, принимая непосредственное участие в боевых действиях против России.