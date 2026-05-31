Премьер Дании оценила готовность Европы к военному противостоянию с Россией

Москва31 мая Вести.Европейские страны пока не готовы к военному противостоянию с Россией, в то время как Москва якобы "готовится" к нападению, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Датский премьер утверждает, что Россия "готовит нападение" на Европу, при этом, по ее мнению, европейские страны продолжают действовать так, словно по-прежнему живут в мирное время, хотя такой вариант уже невозможен.

Ситуация лучше, чем несколько лет назад, мы лучше понимаем, что поставлено на карту. Но готовы ли мы? Я так не думаю сказала Фредериксен в интервью польской Gazeta Wyborcza

Она указала, что государства Европейского союза вооружаются недостаточно быстро: расходы на оборону растут, но этих темпов и объемов все еще не хватает.

Премьер Дании также заявила о согласии с позицией США, что Европа слишком мало занималась вопросами собственной обороны. По ее словам, сокращение военных расходов было ошибкой, как и уверенность в том, что Вашингтон в любом случае защитит Евросоюз.

Фредериксен подчеркнула, что к 2030 году Европа должна существенно увеличить свой военный потенциал, поскольку это является ключевым вопросом для европейской идентичности.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью газете The Guardian призвал страны НАТО занять более решительную позицию в отношении России на фоне ситуации с беспилотниками в Прибалтике.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее указывал на "эскалационный нарратив" европейских столиц о "надвигающейся угрозе войны" с Россией. По его словам, стратегические риски "лобовой сшибки" НАТО и России растут, а последствия этого будут катастрофическими.