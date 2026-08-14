Военный эксперт: Европа говорит о мире, а сама готовится к войне c Россией Леонков: Европа живет нарративом "хочешь войны – говори о мире"

Москва14 авг Вести.Европа живет четким нарративом "хочешь войны – говори о мире": европейские страны говорят о переговорах с Россией, но на деле готовятся к конфликту и пытаются втянуть в эти планы президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Все, кто пытался с нами договориться, все пошли по пути, что переговорами заболтали, а сами готовились к войне. То есть Европа живет четко в нарративе под названием "хочешь войны – говори о мире". И мы это видим. Мы видим даже на конфликте между Польшей и Украиной. Они так, на самом деле, на людях ссорятся, а Reuters берет и сливает информацию о том, что тихим сапом Украина сейчас пытается сбагрить на Польшу беспилотники, чтобы получить самолеты МиГ-29. И все это происходит во всей Европе, которая пытается как-то выстроить против нас свою оборону и пытается еще втянуть в это дело Трампа заявил Леонков

Ранее сообщалось, что переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотники близки к завершению. В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что переговоры ускорились после назначения Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.