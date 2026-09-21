Фази: НАТО ведет опасную игру, предоставляя Киеву оружие для ударов по РФ

Журналист Фази предупредил об опасной игре НАТО Фази: НАТО ведет опасную игру, предоставляя Киеву оружие для ударов по РФ

Москва21 сен Вести.Североатлантический альянс (НАТО) ведет авантюрную игру, поставляя киевскому режиму оружие для ударов вглубь территории России. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази.

Так он прокомментировал атаку ВСУ на Московский регион, отметив, что НАТО руками своего украинского прокси фактически пытается наносить удары по российской территории и отчаянно доказывает общественности, что якобы Москва угрожает Европе "гибридной войной".

Когда Россия действительно решит ответить, альянс будет использовать эту риторику, чтобы утверждать, будто это было совершенно беспричинно. Это безумная авантюра, которая может обернуться катастрофой написал журналист в соцсети X

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО является инструментом конфронтации. По его словам, сущность альянса годами остается неизменной.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что масштабные атаки беспилотников на Москву могут привести к опасной эскалации вплоть до риска ядерного конфликта.