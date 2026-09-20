Фицо: западные политики намеренно подталкивают НАТО к столкновению с Россией Фицо: западные политики добиваются конфликта между НАТО и Россией

Москва20 сен Вести.Некоторые западные политики пытаются разжечь конфликт между НАТО и Россией, чтобы таким образом сгладить неудачи в стратегии поддержки Украины, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Мы стоим перед смертельной опасностью. Провал стратегии уничтожить Россию через войну на Украине ведет некоторых политиков на Западе к убеждению, что если это не получится через украинскую армию и полную поддержку [Киева], то необходимо сделать все, чтобы произошел конфликт между НАТО и Россией подчеркнул Фицо

При этом западные политики, вероятно, сошли с ума, так как победить Россию в обычной войне нельзя.

Только ядерным оружием. А кто знает ядерный арсенал России, тот знает, что это, на самом деле, значит уточнил Фицо

Политик предупредил о вероятности серьезного конфликта между НАТО и Россией, отметив, что для его начала "ищут только предлог".