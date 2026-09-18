Нужен лишь предлог: Фицо предупредил о возможном конфликте между НАТО и Россией

Фицо: для большого конфликта НАТО с Россией ищут только предлог Нужен лишь предлог: Фицо предупредил о возможном конфликте между НАТО и Россией

Москва18 сен Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность относительно возможного масштабного конфликта между НАТО и Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.

У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией написал политик на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фицо добавил, что он всерьез обеспокоен высказываниями по поводу возможной войны, "которые звучат в Европе".

У меня ощущение, что обязанностью нас, политиков, является как можно чаще говорить о мире. Мир – это не пустое слово, без мира все остальное – ничто … Я как председатель правительства буду делать все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт резюмировал Фицо

Он подчеркнул, что ситуация в Европе еще никогда не была настолько напряженной, как сейчас.

О том, что страны Запада пытаются "дожать" Россию с помощью киевского режима, ранее заявил президент РФ Владимир Путин.