Москва11 июлВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог бы стать подходящим кандидатом от Евросоюза в случае участия стран объединения в возможных переговорах с Москвой.
Такое мнение в интервью РИА Новости высказал лидер словацкой партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
Если бы ЕС действительно стремился к диалогу с Россией, то самым лучшим выбором для позиции переговорщика я считаю Роберта Фицосказал политик
Он считает, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто готов публично и последовательно, вопреки угрозам, говорить о возрождении фашизма, преступлениях бандеровцев и истинных причинах конфликта на Украине.
К таким людям отношусь и ядобавил Слота
В середине мая 2026 года издание Politico опубликовало список возможных кандидатов на роль европейского переговорщика в потенциальных переговорах с Россией. Среди них были названы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.
Оценивая возможности последнего справиться с этой обязанностью, финский политик Армандо Мема отметил, что Стубб "оторван от реальности".
До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично он предпочел бы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Вместе с этим глава российского государства добавил, что выбор остается за европейцами, которые должны доверять своему представителю.