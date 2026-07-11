Политик Слота: лучший кандидат от ЕС в переговорщики с Россией - Роберт Фицо

В Словакии предложили сделать Фицо переговорщиком с Россией от ЕС Политик Слота: лучший кандидат от ЕС в переговорщики с Россией - Роберт Фицо

Москва11 июл Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог бы стать подходящим кандидатом от Евросоюза в случае участия стран объединения в возможных переговорах с Москвой.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал лидер словацкой партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

Если бы ЕС действительно стремился к диалогу с Россией, то самым лучшим выбором для позиции переговорщика я считаю Роберта Фицо сказал политик

Он считает, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто готов публично и последовательно, вопреки угрозам, говорить о возрождении фашизма, преступлениях бандеровцев и истинных причинах конфликта на Украине.

К таким людям отношусь и я добавил Слота

В середине мая 2026 года издание Politico опубликовало список возможных кандидатов на роль европейского переговорщика в потенциальных переговорах с Россией. Среди них были названы бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Оценивая возможности последнего справиться с этой обязанностью, финский политик Армандо Мема отметил, что Стубб "оторван от реальности".

До этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном переговорщике со стороны Европы, заявил, что лично он предпочел бы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Вместе с этим глава российского государства добавил, что выбор остается за европейцами, которые должны доверять своему представителю.