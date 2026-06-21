Фицо заявил, что не упустит возможности вести диалог с президентом РФ

Фицо намерен использовать любую возможность для переговоров с Путиным Фицо заявил, что не упустит возможности вести диалог с президентом РФ

Москва21 июн Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее видеообращение глава словацкого правительства разместил на странице в соцсети Facebook*.

Я не упущу ни одной возможности вести диалог и с российским лидером Владимиром Путиным сказал Фицо

Он добавил, что выступает за конструктивное взаимодействие с Москвой, но продолжает вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским, несмотря на значительные разногласия по ряду вопросов.

Премьер подчеркнул, что Словакия остается государством, которое стремится к миру и соблюдению норм международного права.

Мы суверенны в своих взглядах. Мы должны быть заинтересованы в поддержании дружеских и взаимовыгодных отношений с каждым, кто так же относится к Словакии заявил Фицо

Подчеркивая важность независимой позиции республики, политик также раскритиковал "двойные стандарты Евросоюза".

9 мая, встречая Фицо в Москве, Путин пошутил, что лететь сложным маршрутом в российскую столицу лучше, чем добираться на лошади.

До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша не разрешили пролет над своей территорией самолета с делегацией из Словакии, которая не отказалась от намерения прибыть в Москву по случаю празднования очередной годовщины Победы.

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