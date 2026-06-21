Москва21 июнВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующее видеообращение глава словацкого правительства разместил на странице в соцсети Facebook*.
Я не упущу ни одной возможности вести диалог и с российским лидером Владимиром Путинымсказал Фицо
Он добавил, что выступает за конструктивное взаимодействие с Москвой, но продолжает вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским, несмотря на значительные разногласия по ряду вопросов.
Премьер подчеркнул, что Словакия остается государством, которое стремится к миру и соблюдению норм международного права.
Мы суверенны в своих взглядах. Мы должны быть заинтересованы в поддержании дружеских и взаимовыгодных отношений с каждым, кто так же относится к Словакиизаявил Фицо
Подчеркивая важность независимой позиции республики, политик также раскритиковал "двойные стандарты Евросоюза".
9 мая, встречая Фицо в Москве, Путин пошутил, что лететь сложным маршрутом в российскую столицу лучше, чем добираться на лошади.
До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша не разрешили пролет над своей территорией самолета с делегацией из Словакии, которая не отказалась от намерения прибыть в Москву по случаю празднования очередной годовщины Победы.
* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ