Москва9 маяВести.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил о его сложном маршруте в Москву на празднование Дня Победы.
Фицо рассказал, что добирался до российской столицы через Чехию, Германию и Швецию. Словацкий премьер отметил, что такой путь все же лучше поездки на автомобиле.
И на лошадипошутил Путин
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также Путин и Фицо должны перевести переговоры, в ходе которых на повестке стоит двустороннее сотрудничество государств.