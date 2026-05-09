Путин пошутил про лошадь после рассказа Фицо о сложном маршруте в Москву

Москва9 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пошутил о его сложном маршруте в Москву на празднование Дня Победы.

Фицо рассказал, что добирался до российской столицы через Чехию, Германию и Швецию. Словацкий премьер отметил, что такой путь все же лучше поездки на автомобиле.

И на лошади пошутил Путин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также Путин и Фицо должны перевести переговоры, в ходе которых на повестке стоит двустороннее сотрудничество государств.