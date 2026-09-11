Москва11 сенВести.Страны Запада пытаются "дожать" Россию, сейчас – с помощью киевского режима. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, глобалисты на Западе после распада СССР почувствовали себя на "вершине Олимпа".
Это попытка дожать Российскую Федерацию. Сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украинесказал российский лидер журналистам
Глава государства подчеркнул, что государства Запада сразу поставили цель "втащить" Украину в НАТО.