Путин сообщил о желании Запада "дожать" РФ с помощью киевского режима Путин: Запад хочет "дожать" Россию с помощью неонацистского режима на Украине

Москва11 сен Вести.Страны Запада пытаются "дожать" Россию, сейчас – с помощью киевского режима. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, глобалисты на Западе после распада СССР почувствовали себя на "вершине Олимпа".

Это попытка дожать Российскую Федерацию. Сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине сказал российский лидер журналистам

Глава государства подчеркнул, что государства Запада сразу поставили цель "втащить" Украину в НАТО.