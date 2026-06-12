Путин объяснил, зачем некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года Путин: ряд стран вступил в НАТО, чтобы получить "кусок российского пирога"

Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с участниками СВО, что некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года с целью "поучаствовать в разделе российского пирога".

Путин отметил, что противники России пытались нанести ей стратегическое поражение, но поняли, что это невозможно.

Некоторые [из них] даже вступили в НАТО для того, чтобы "поучаствовать в разделе пирога" указал он

Также Путин отметил, что не Россия развязала войну на Украине: именно страны Запада совершили госпереворот в Киеве, что вынудило Москву встать на их защиту. И теперь РФ вынуждена одна противостоять коллективному Западу в лице НАТО.

Президент отметил, что Россия готова к переговорам по Украине и дал недругам России совет не воевать с ней.