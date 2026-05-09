Москва9 мая Вести.Финляндия, вступая в НАТО, рассчитывала, что Россия рухнет и получится отобрать часть российской территории. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По словам главы государства, финны могли передвинуть свою границу к реке Сестра, что в Ленинградской области.

Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, они тут как тут, цап-царап, значит, вот они уже там границу строят, по реке Сестре. Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал. Но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь отметил Путин

Президент призвал возобновлять нормальные отношения на основе договоренностей, которые устраивают все стороны. Путин напомнил, что Россия всегда строила отношения с Европой на базе взаимоуважения и учета интересов. Он выразил надежду, что нормальные связи между РФ и Европой будут восстановлены.