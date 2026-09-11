Москва11 сенВести.Происходящие в Европе процессы связаны с системными ошибками западных глобалистов в области политики, экономики и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, западные глобалисты почувствовали себя "на вершине Олимпа" после распада СССР.
Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, — это результат системных ошибок так называемого Запада или, точнее, глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономикисказал Путин журналистам
Российский лидер подчеркнул, что ошибки глобалистов постепенно увеличивались, превращаясь в "снежный ком".