Путин: происходящее в Европе связано с ошибками западных глобалистов

Путин назвал происходящее в Европе системными ошибками глобалистов Путин: происходящее в Европе связано с ошибками западных глобалистов

Москва11 сен Вести.Происходящие в Европе процессы связаны с системными ошибками западных глобалистов в области политики, экономики и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, западные глобалисты почувствовали себя "на вершине Олимпа" после распада СССР.

Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, — это результат системных ошибок так называемого Запада или, точнее, глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики сказал Путин журналистам

Российский лидер подчеркнул, что ошибки глобалистов постепенно увеличивались, превращаясь в "снежный ком".