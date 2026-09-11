Москва11 сен Вести.Западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть упущенное лидерство, притом неприглядными методами, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что Запад долгие годы называл честную конкуренцию "священной коровой", трогать которую нельзя ни при каких обстоятельствах.

К сожалению, наши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы, о чем здесь тоже только что коллега из Ирана говорил. Причем такие неприглядные формы на государственном уровне сказал Путин

Примерами этих практик стали повреждение и уничтожение трубопроводов, объектов промышленности и логистики, попытки блокировать международные транспортные коридоры, захваты морских судов, а также санкции против несогласных с курсом Запада, подчеркнул глава российского государства. Путин добавил, что только против России Запад ввел более 30 тысяч санкций.

Глава российского государства отметил, что не понимает, почему G7 называют Большой семеркой, поскольку более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС против вклада в 29% у G7.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать полуглобальную систему, направленную на сдерживание развития России и Китая. Несмотря на это, США и страны Европы продолжают терять позиции в мировой экономике и политике, констатировал дипломат.