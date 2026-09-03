Москва3 сен Вести.Захваты гражданских торговых судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные судна являются государственным терроризмом и осложняют возможности проведения двусторонних переговоров. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь.

Но все-таки, в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны - это Россия и Украина. Этот подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса сказал президент

Путин выразил мнение, что шансы на урегулирование есть.

А то, что вы (модератор. – Прим. ред.) обратили внимание на захваты гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам. Это тем более, вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, воздушные судна. Это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров добавил глава государства

Кроме того, в рамках заседания Путин, в частности, заявил, что контакты с украинской стороной идут, в том числе по линии спецслужб.