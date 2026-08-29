Москва29 авг Вести.Европейский союз совершает большую стратегическую ошибку, поддерживая продолжение конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы Sobotné dialógy.

Как отметил глава словацкого правительства, этот конфликт нельзя разрешить военным путем. Он также подчеркнул, что без России установление мира в Европе не представляется возможным.

То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, - это огромная стратегическая ошибка сказал Фицо

Ранее премьер Словакии выступил за возобновление прямого диалога между ЕС и Россией для скорейшего завершения украинского кризиса, а также сохранения стабильности на континенте.