Фицо: в 2022 году Киев совершил ошибку, когда послушал Запад и не заключил мир

Фицо назвал ошибкой отказ Киева подписать мирный договор в 2022 году Фицо: в 2022 году Киев совершил ошибку, когда послушал Запад и не заключил мир

Москва19 сен Вести.Киев в 2022 году совершил ошибку, когда послушал страны Запада и отказался подписать мирный договор с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

Российская армия [продвигается] все глубже на Украине, и не существует никакой международной силы, которая бы заставила Россию уйти с контролируемой территории. Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала русофобный Запад и не подписала подготовленный договор о мире приводит ТАСС слова Фицо

Очевидно, что стратегия Запада "покорить Россию" путем украинского конфликта провалилась.

Я горд, что мое правительство такую стратегию открыто отвергает и не участвует ни в каких военных подарках или кредитах Украине. Мы говорим четко: "Нет войне". И призываем к немедленному началу переговоров о мире подчеркнул премьер-министр Словакии

На протяжении более четырех лет Запад подливал "масло в огонь войны на Украине", причем сейчас существует "смертельная опасность" начала конфликта между Россией и НАТО. Некоторые западные политики начинают задумываться об этом, заявил Фицо.

По мнению британского историка Нила Фергюсона, у Украины нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией.

Президент Владимир Путин заявил, что верхушка киевского режима на словах предлагает переговоры и говорит о мире, но на деле делает все, чтобы этого не было.