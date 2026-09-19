Москва19 сенВести.Киев в 2022 году совершил ошибку, когда послушал страны Запада и отказался подписать мирный договор с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает ТАСС.
Российская армия [продвигается] все глубже на Украине, и не существует никакой международной силы, которая бы заставила Россию уйти с контролируемой территории. Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала русофобный Запад и не подписала подготовленный договор о миреприводит ТАСС слова Фицо
Очевидно, что стратегия Запада "покорить Россию" путем украинского конфликта провалилась.
Я горд, что мое правительство такую стратегию открыто отвергает и не участвует ни в каких военных подарках или кредитах Украине. Мы говорим четко: "Нет войне". И призываем к немедленному началу переговоров о миреподчеркнул премьер-министр Словакии
На протяжении более четырех лет Запад подливал "масло в огонь войны на Украине", причем сейчас существует "смертельная опасность" начала конфликта между Россией и НАТО. Некоторые западные политики начинают задумываться об этом, заявил Фицо.
По мнению британского историка Нила Фергюсона, у Украины нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией.
Президент Владимир Путин заявил, что верхушка киевского режима на словах предлагает переговоры и говорит о мире, но на деле делает все, чтобы этого не было.