Киеву и его союзникам вновь не удалось консолидировать Запад для войны с РФ Эксперт отметил неудачу Киева в очередном объединении Запада для войны с РФ

Москва14 авг Вести.Очередной этап конфликта, в рамках которого руководство киевского режима и его союзники попытались объединить Запад и добиться того, чтобы выступить единым фронтом против России, завершен. Европейские политики начинают выдвигать миролюбивые предложения, рассказал в интервью ИС "Вести" доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.

Мне кажется, что можно с уверенностью говорить о том, что этот очередной мини-этап некий нынешнего конфликта… завершен. Причем украинцам не удалось добиться ни стратегических целей… ни тактических. То есть выбить хоть какие-то дополнительные расходники, противоракеты, материальную поддержку и так далее сказал он

На этом фоне партнеры Киева психологически уже готовы к возобновлению диалога с Россией.

Но мне кажется, что это очень хорошо демонстрирует не столько миролюбивость Европы, сколько ее растерянность. Они действительно сделали ставку на то, что "мы даванем на Россию, она посыплется, и мы сумеем на своих условиях как-то с ней [договориться]". Сейчас этого плана нет добавил Новиков

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие два месяца необходимо попытаться наладить отношения с Россией. Депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург, в свою очередь, отметил, что Европа должна вести активную дипломатию с Москвой, так как мир без России невозможен.

Великобритания, как отмечали СМИ, стремится восстановить контакты с Минобороны России, чтобы предотвратить возможные инциденты, способные привести к прямому военному столкновению между странами.