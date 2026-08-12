Эксперт дал прогноз по стабилизации отношений России и Европы Доцент Новиков: Запад хочет войти в новый этап отношений с РФ в позиции сильного

Москва12 авг Вести.Путь к стабилизации отношений России и Запада будет тернистым и наполненным эскалациями. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.

По словам эксперта, Запад стремится ослабить Россию, а любое продвижение РФ представить, как победу, доставшуюся ценой невосполнимых потерь, чтобы начать новый этап взаимодействия с позиции силы.

Путь к какой-то стабилизации отношений будет очень тернист и… наполнен эскалациями, враждебными действиями, возможно, ударами по все тому же теневому флоту, к чему нужно готовиться по той простой причине, что Запад исходит из того, что новый этап российско-западных отношений они должны начать с позиции сильного. Для этого Россия должна быть ослаблена. Для этого любая победа на Украине Россией должна выглядеть как пиррова и так далее, и тому подобное. Именно в таком контексте нужно рассматривать вот ту рябь, из которой, вероятно, возникнет новая, третья уже волна переговорного процесса по Украине заявил Новиков

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в июле в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, которая, как утверждается, была посвящена обсуждению возможных условий для переговоров по урегулированию на Украине.