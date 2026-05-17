FP: Европу ждет сложный период отношений с Россией после СВО

Москва17 мая Вести.Европу может ожидать сложный период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом пишет журнал The Foreign Policy (FP).

В публикации отмечается, что после окончания боевых действий Европейский союз столкнется с серьезными вызовами в сфере безопасности и сдерживания. По мнению авторов материала, слабым местом Европы могут стать ее военные возможности на фоне потенциала России.

Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит опаснейший период в отношениях с Россией говорится в материале

При этом российские власти неоднократно отвергали утверждения о якобы существующих планах нападения на европейские страны. Президент России Владимир Путин ранее называл подобные заявления "полной чушью и прямой ложью".