Москва17 маяВести.Европу может ожидать сложный период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом пишет журнал The Foreign Policy (FP).
В публикации отмечается, что после окончания боевых действий Европейский союз столкнется с серьезными вызовами в сфере безопасности и сдерживания. По мнению авторов материала, слабым местом Европы могут стать ее военные возможности на фоне потенциала России.
Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит опаснейший период в отношениях с Россиейговорится в материале
При этом российские власти неоднократно отвергали утверждения о якобы существующих планах нападения на европейские страны. Президент России Владимир Путин ранее называл подобные заявления "полной чушью и прямой ложью".