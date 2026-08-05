Bloomberg сообщил о тайной встрече по Украине в Вене Bloomberg: экс-чиновники РФ и Запада встретились в Вене обсудить Украину

Москва5 авг Вести.В июле в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, которая, как утверждается, была посвящена обсуждению возможных условий для переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России для изучения потенциальных условий для мирных переговоров говорится в сообщении агентства

По данным Bloomberg, в числе участников были бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, экс-статс-секретарь МИД ФРГ и бывший посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. При этом источники не стали раскрывать, кто именно из бывших российских чиновников участвовал во встрече.

Как передает Bloomberg, Бэрроу и МИД Франции воздержались от комментариев. МИД Германии заявил, что был "не в курсе проведения упомянутых обсуждений", добавив, что встреча не проводилась от имени ведомства или в координации с ним.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с США по Украине после завершения горячей фазы конфликта Вашингтона с Тегераном. По словам главы государства, Россия готова возобновить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, которые поднимались в Анкоридже в августе 2025 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва настроена на мирное урегулирование ситуации на Украине, однако располагает достаточными ресурсами для продолжения специальной военной операции.