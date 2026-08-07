Москва7 авг Вести.Появление в западной прессе сообщений о необходимости начала переговоров с Россией обусловлено незавидным положением поддерживаемой Западом Украины на поле боя. Об этом заявил ИС "Вести" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. При этом он указал на разницу между ведением переговоров и достижением реальных договоренностей, к чему, по его мнению, Украина и ее западные союзники не готовы.

По его мнению, для Запада наступление переговоров связано с наступлением ВС РФ.

У них всегда время для переговоров возникает тогда, когда победить силой невозможно. А вот время для договоренностей наступает ли? Потому что они давно и хорошо усвоили различие двух этих слов. Переговоры - сколько угодно: Минск-1, Минск-2, Минск-3, Стамбул - да пожалуйста… Но переговоры - как политическое оружие, а не как способ достичь договоренности. Потому что единственная форма договоренности, которая их пока устраивает — это когда все делают то, что они говорят, а они считают это компромиссом. При этом ни от чего не готовы отказаться, ни на какой реальный компромисс пойти не хотят. Придет ли время, когда появится желание действительно остановить войну, действительно прекратить ее надолго, или не придет? Это - вопрос отметил Журавлев

По его мнению, быстро договориться вряд ли получится.

Хотелось бы, чтобы мир наступил раньше, чем мы подойдем ко Львову. Но боюсь, что их успокоить невозможно, пока мы не будем стоять во Львове. Хорошо бы, чтобы не в Брюсселе. Потому что, как ни воюй, а крови и времени много уйдет. Поэтому, пока мы не будем стоять во Львове, украинская элита не поймет, что надо не разговаривать, а договариваться. Но поскольку те, кто стоит за их спиной, живут не во Львове, а в Лондоне, то, боюсь, и эти переговоры не приведут к ощутимым результатам сказал он

По словам Журавлева, для Запада и конфликт, и переговоры - лишь средства на пути к созданию так называемого "западного рая".

Для них переговоры и сама война с гибелью людей — это все только формы ведения политики. А суть все равно одна: у них рай, а все остальное — джунгли, - и тот, кто с этим не согласен, должен погибнуть. Для этого они готовы вести войну, для этого они готовы вести мир, вести что хочешь. Но в результате должна остаться одна точка зрения, согласно которой есть западный рай, и весь мир должен подстроиться под этот рай, и совершенно неважно, что они там думают, как они живут, кому плохо, кому хорошо… Они целенаправленно создают блестящий новый мир, страшную диктатуру под видом вершины демократии. И всех, кто будет им в этом мешать, они будут стараться уничтожить. Слава Богу, рога уже не такие крепкие, как были 100 лет тому назад - Запад понемножку теряет реальное лидерство и поэтому еще больше жаждет получить лидерство формальное. И за это они готовы воевать - по крайней мере, пока украинцами и поляками. А дальше - посмотрим, хватит у них духу привести туда же всех остальных, и придут ли все остальные, чтобы погибать за интересы этого самого рая, где, в общем, жизнь не такая уж и райская сказал Журавлев

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