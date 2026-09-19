Британский историк: у Украины нет шансов на победу в конфликте с Россией Историк: Россия лишила Украину любых шансов на победу в конфликте

Москва19 сен Вести.У Украины нет никаких шансов на победу в конфликте с Россией, заявил британский историк Нил Фергюсон в статье для газеты The Times.

Российская экономика превышает украинскую почти в 12 раз, отметил Фергюсон.

Те, кто продолжает говорить о том, что исход войны определяется российским экономическим кризисом, упускают суть. Именно Украина гораздо ближе к кризису. Россия отреагировала таким образом, что развеяла любые надежды на победу Украины. Россия продолжает ежедневно наносить удары по украинским городам с помощью беспилотников и ракет, в то время как украинская система ПВО стала гораздо менее эффективной, чем год назад подчеркивает Фергюсон

Россия успешно развивает военные технологии, в том числе производство реактивных ударных беспилотников (БПЛА) и разработку собственной спутниковой системы связи, в то время как у Киева отмечена нехватка перехватчиков Patriot, отмечает историк.

Кроме того, Россия сотрудничает со своими крупнейшими торговыми партнерами, в частности, с Китаем, в то время как Киев зависит только от западных поставок. Важно и то, что украинцы устали от продолжающегося конфликта, считает Фергюсон.

Обычные украинцы до смерти устали от этой войны и полны предчувствия беды в преддверии зимы полагает историк

Фергюсон напомнил о коррупционных скандалах в украинском правительстве, кадровых перестановках и, в частности, об отставке министра обороны страны Михаила Федорова.

Между тем газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ЕС больше не сможет выделять многомиллиардное финансирование Украине, которое так просит Киев.

Так, просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского на десятки миллиардов долларов "не могли появиться в более неподходящее время для европейских правительств". Европейские чиновники в частном порядке уже предупреждают, что не смогут заплатить за все, что требует Украина, подчеркивает WSJ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что внутри команды Зеленского происходят сведение счетов и взаимные обвинения.