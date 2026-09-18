Москва18 сен Вести.Внутри команды лидера киевского режима Владимира Зеленского происходят сведение счетов и взаимные обвинения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Вы же видите, даже внутри самой команды Зеленского буквально бушуют страсти, не политического характера, не политического толка, а сведение счетов, уничтожение друг друга, обливание грязью, и так далее, и так далее сказала дипломат

По словам Захаровой, сложившаяся на Украине ситуация, в том числе внутри команды Зеленского, не позволяет провести выборы. Она также заявила, что украинская сторона пытается помешать проведению выборов в России.

Но они случились, и они будут проведены заключила представитель МИД РФ

Голосование на выборах депутатов Государственной думы проходит в России с 18 по 20 сентября. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал выборы ключевым событием внутриполитической жизни страны.