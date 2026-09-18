Путин с помощью ДЭГ проголосовал на выборах в Госдуму Путин проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в дистанционном формате. Как и в 2024-м на президентских выборах, глава государства воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.

На кадрах видно, как президент проходит процедуру голосования на сайте.

Не ошибешься прокомментировал Путин

С 18 по 20 сентября в РФ проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные избирательные кампании. Участки уже приступили к работе.

Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Помимо этого, пройдут выборы глав 11 регионов, парламентов 39 субъектов и депутатов 10 административных центров. Всего состоится около 2200 избирательных кампаний разного уровня, по итогам которых будет замещено порядка 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.