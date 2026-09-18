Москва18 сенВести.Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в дистанционном формате. Как и в 2024-м на президентских выборах, глава государства воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.
На кадрах видно, как президент проходит процедуру голосования на сайте.
Не ошибешьсяпрокомментировал Путин
С 18 по 20 сентября в РФ проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные избирательные кампании. Участки уже приступили к работе.
Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Помимо этого, пройдут выборы глав 11 регионов, парламентов 39 субъектов и депутатов 10 административных центров. Всего состоится около 2200 избирательных кампаний разного уровня, по итогам которых будет замещено порядка 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.