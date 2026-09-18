Трехдневные выборы начались в России, голосование пройдет с 18 по 20 сентября

В России стартовали трехдневные выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября Трехдневные выборы начались в России, голосование пройдет с 18 по 20 сентября

Кого и где выбирают

В России стартовали трехдневные выборы, которые продлятся с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Помимо этого, пройдут выборы глав 11 регионов (в восьми из них прямые, еще в трех губернатора утвердят депутаты местных заксобраний), парламентов 39 субъектов и депутатов 10 административных центров. Всего состоится около 2200 избирательных кампаний разного уровня, по итогам которых будет замещено порядка 20 700 депутатских мандатов и других выборных должностей.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, формат трехдневного голосования позволяет повысить безопасность всех участников избирательного процесса. Ежедневно участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

От Дальнего Востока до Калининграда

Голосование началось в 23:00 мск в четверг с открытия участков на Дальнем Востоке. По мере смены часовых поясов участки открывались и в других регионах страны, а последними, уже утром в пятницу по московскому времени, к голосованию присоединилась Калининградская область как самый западный регион России. В самом западном регионе работают 566 постоянных и восемь временных участков, а списки избирателей на 1 июля насчитывали 841,7 тысячи человек.

Для россиян, находящихся за рубежом, организованы 333 избирательных участка в 152 государствах.

В Москве больше 750 тысяч голосов за первые два часа

В столице все 1443 избирательных участка открылись вовремя и без нарушений, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

Особое внимание в Москве привлекло дистанционное электронное голосование: по данным на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами, около 750 тысяч избирателей проголосовали электронно почти за два часа на выборах.

Голоса губернаторов

На Дальнем Востоке в голосовании приняли участие глава Чукотки Владислав Кузнецов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Тувы Владислав Ховалыг.

В Сибири и на Урале свои голоса отдали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава Кузбасса Илья Середюк, губернатор Омской области Виталий Хоценко, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Ханты-Мансийского АО – Югры Руслан Кухарук, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, воспользовавшийся системой дистанционного электронного голосования.

В европейской части страны проголосовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что текущая избирательная кампания является значимой и во многом определяющей для страны.