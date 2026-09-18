В Уральском федеральном округе начались выборы В Уральском федеральном округе открылись избирательные участки

Москва18 сен Вести.В Уральском федеральном округе открылись избирательные участки для голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы и другие органы власти.

Кроме депутатов Госдумы жители изберут депутатов Заксобрания региона и 35 местных дум, сообщает ТАСС.

В Курганской области пройдут 7 избирательных кампаний муниципального уровня и одна регионального, а также дополнительные выборы депутатов Курганской областной думы.

В Тюменской области, а также Югре и на Ямале проходят выборы 48 депутатов в Тюменскую областную думу сказано в публикации

Кандидатов в окружную и муниципальную думы изберут жители Ханты-Мансийского автономного округа. 20 сентября в Челябинской области в 15 округах состоятся довыборы депутатов муниципального уровня.

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях применяется система дистанционного электронного голосования

Участки будут работать с 18 по 20 сентября.