В Белгородской области рассказали о готовности избирательных участков к атакам В Белгородской области создали условия для безопасного голосования

Москва18 сен Вести.В Белгородской области избирательные участки подготовили таким образом, чтобы жители смогли безопасно отдать свой голос в условиях угрозы атаки БПЛА. Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Ракитянского округа Иван Перепелица в интервью ИС "Вести" рассказал, какие меры предприняты для обеспечения безопасности жителей.

Особый порядок проведения выборов в приграничных регионах, жители которых всю эту неделю могли сделать свой выбор досрочно. Особое внимание безопасности сотрудников комиссий и избирателей. Помещения для участков оборудовали укрытиями, а все члены УИК прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Мы работаем в таких, к сожалению, экстремальных условиях, времена не выбирают, Россия у нас одна. Мы будем выполнять свою работу в любых условиях. У нас есть бетонные укрытия, бронежилеты, каски, мы знаем, как оказать первую медицинскую помощь. Нас не сломить, мы белгородцы отметил Перепелица

В России стартовали трехдневные выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва. Голосование началось в 23:00 мск в четверг с открытия участков на Дальнем Востоке.