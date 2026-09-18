Избирателей в Бурятии встречают члены УИК в национальных костюмах Члены избиркомов Бурятии встречают избирателей в национальных костюмах

Москва18 сен Вести.В дни открывшегося сегодня голосования на некоторых избирательных участках в Бурятии члены УИК встречают избирателей в национальных костюмах.

Эта информация, подтвержденная фотографией, размещена на странице республиканского избиркома в соцсети "ВКонтакте".

Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России говорится в публикации

В избиркоме Бурятии отметили, что это создает праздничную и доброжелательную атмосферу на участках, а также позволяет избирателям ощутить связь с культурными традициями своего народа.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы проходит в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.

В Бурятии с 08.00 до 20.00 по местному времени работают 813 участковых избирательных комиссий.