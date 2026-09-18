Желающие проголосовать на выборах в ГД выстроились в очередь в Цхинвале

В Цхинвале выстроилась очередь желающих проголосовать на выборах в ГД Желающие проголосовать на выборах в ГД выстроились в очередь в Цхинвале

Москва18 сен Вести.Очередь из желающих проголосовать на выборах в Государственную думу выстроилась перед избирательным участком на территории посольства России в Южной Осетии.

В очереди находятся избиратели разных возрастов и профессий — молодежь, пенсионеры, предприниматели, государственные служащие и военные, передает РИА Новости.

С утра в пятницу на этом участке проголосовал исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.