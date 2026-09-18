Посол РФ: жители Южной Осетии активно участвуют в выборах в Госдуму Посол РФ в Южной Осетии прокомментировал ход голосования гражданами России

Москва18 сен Вести.Граждане Российской Федерации, проживающие в Южной Осетии, традиционно демонстрируют высокую активность на российских выборах, включая голосование по выборам депутатов Государственной думы. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Цхинвале Марат Кулахметов.

Дипломат подчеркнул, что подавляющее большинство населения республики имеет российское гражданство. Кулахметов также отметил высокий уровень взаимодействия с местными властями, которые полностью обеспечивают порядок и безопасность на избирательных участках в ходе голосования.