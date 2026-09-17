Посол России в Израиле о выборах в Госдуму: обычно голосуют очень активно

Посол РФ Викторов оценил активность голосования на участках в Израиле Посол России в Израиле о выборах в Госдуму: обычно голосуют очень активно

Москва17 сен Вести.Россияне активно голосуют в Израиле на выборах в Госдуму, рассказал посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов в интервью ИС "Вести".

При этом, он отметил, что нет задачи обеспечивать явку избирателей.

Наша задача - обеспечить возможность для тех, кто желает принять участие в голосовании, обеспечить такую возможность. Голосует несколько тысяч человек по-разному, зависит от выборов лита президента или, значит, депутатов Государственной думы. Обычно голосуют очень активно. И при необходимости мы готовы будем и продлить, наверное, срок голосования, если это соответствует нашему законодательству сказал посол

Ранее он также рассказал, что досрочное голосование для россиян, проживающих в Израиле, пройдет на трех избирательных участках.