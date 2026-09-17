Посол России в Израиле предостерег от провокаций на выборах Посол РФ сообщил о провокациях на избирательных участках в Израиле

Москва17 сен Вести.Посол России в Иерусалиме Анатолий Викторов в интервью ИС "Вести" предостерег от провокаций во время голосования на выборах депутатов Госдумы.

Дипломат прокомментировал попытки провокаций на избирательных участках в Израиле.

Это были абсолютно единичные случаи, пальцев одной руки хватит их пересчитать за несколько предвыборных кампаний. Это люди, которые сознательно выбирают способ выразить свое отношение к происходящему путем организации каких-то мелких пакостей и провокаций. Хотел бы напомнить, что такие деяния подлежат административному, иногда и уголовному расследованию, наказанию. Так что хотел бы предостеречь от подобных провокаций сказал он

С 18 по 20 сентября в России пройдет голосование по выборам депутатов Государственной думы. Россияне, которые в эти дни будут находиться за рубежом, смогут отдать свой голос на более чем 300 участках в 152 странах.

В Израиле россияне досрочно голосуют 17 сентября. Это связано с тем, что 18-20 сентября в Израиле выпадают на праздники и нерабочие дни. Для россиян открыты три избирательных участка в крупнейших городах.