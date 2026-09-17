Посол РФ - о досрочном голосовании для россиян в Израиле Посол Викторов: голосование для россиян в Израиле пройдет на трех участках

Москва17 сен Вести.Досрочное голосование для россиян, проживающих в Израиле, пройдет на трех избирательных участках, рассказал посол РФ в Иерусалиме Анатолий Викторов в интервью ИС "Вести".

С 18 по 20 сентября в России пройдет голосование по выборам депутатов Государственной думы. Россияне, которые в эти дни будут находиться за рубежом, смогут отдать свой голос на более чем 300 участках в 152 странах.

В Израиле россияне досрочно голосуют 17 сентября. Это связано с тем, что 18-20 сентября в Израиле выпадают на праздники и нерабочие дни. Для россиян открыты три избирательных участка в крупнейших городах.

17 сентября выбрано с учетом местных условий - другие дни в Израиле выпадают на праздники и традиционные мероприятия. Однодневное голосование будет организовано на трех избирательных участках: один при консульском отделе посольства России в Тель-Авиве, второй - в Генеральном консульстве России в Хайфе, и третий - в Иерусалиме на территории Сергиевского подворья. Ожидаем несколько тысяч граждан, которые традиционно приходят голосовать сказал Анатолий Викторов

По данным главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, численность избирателей в России составляет более 11 млн человек, за рубежом - более 1,8 млн.